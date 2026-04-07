Concertación es prioridad de los empresarios de República Dominicana

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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresaron su apoyo al anuncio del Gobierno de Luis Abinader de que, a partir de ayer, se iniciaría un proceso de consulta con los sectores productivos, políticos y sociales, con el objetivo de buscar un consenso que conduzca a un gran acuerdo nacional ante la crisis global generada por la guerra en Medio Oriente.

En ese mismo sentido, también se pronunció la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), a través de su presidenta Laura Peña Izquierdo.

En un comunicado del CONEP, dirigido por Celso Juan Marranzini, se reiteró la disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el Gobierno ante un escenario global complejo.

El principal gremio empresarial señaló que el llamado a la unidad nacional del presidente Abinader es oportuno y pertinente ante un entorno global cada vez más incierto.

La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos.

“Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos”, señaló Marranzini

Reafirmó que la República Dominicana cuenta con los fundamentos macroeconómicos para navegar este período de incertidumbre, y que la colaboración público-privada es un activo importante del país.

Mientras la AIRD valoró como oportuna y necesaria la decisión del presidente Luis Abinader de impulsar un proceso de consulta con los sectores productivos, políticos y sociales del país, orientado a la construcción de un gran acuerdo nacional.

En un contexto de creciente incertidumbre derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, la concertación entre el Gobierno y el sector privado se posiciona como el mecanismo más eficaz para preservar las perspectivas de crecimiento económico y mitigar su impacto en las familias dominicanas.

“El sector industrial participará activamente en este proceso, aportando su visión sobre las medidas necesarias para fortalecer la competitividad del país y salvaguardar la actividad productiva nacional”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio.

La AIRD reafirma que un diálogo estructurado y permanente entre el Estado y los sectores económicos constituye la vía más adecuada para la toma de decisiones en una coyuntura de alta volatilidad internacional.

COPARDOM expresó su apoyo a la posición planteada por el presidente Luis Abinader frente al actual escenario económico internacional, destacando la importancia de fortalecer la articulación entre los sectores público y privado.

Considera que el llamado a la unidad y a la acción coordinada resulta oportuno en un entorno global caracterizado por altos niveles de incertidumbre y volatilidad.

“En ese sentido, creemos que la colaboración entre los distintos actores económicos será determinante para preservar la estabilidad, impulsar la productividad y proteger el empleo”, sostuvo.

COPARDOM reitera la disposición del sector empleador de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades, promoviendo iniciativas que contribuyan a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y a sostener el dinamismo de la economía nacional.

Asimismo, afirmó que la República Dominicana cuenta con bases económicas sólidas y con una institucionalidad que permite enfrentar los desafíos actuales con responsabilidad y visión estratégica. “Destacamos que el diálogo permanente y la cooperación público-privada constituyen herramientas clave para avanzar con resiliencia en el actual contexto global”, resaltó.

El propósito de la concertación es socializar los planes y medidas diseñados para mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas frente a la crisis global generada por la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán.

En la semana pasada, el presidente Luis se reunió con la cúpula empresarial para garantizar el abastecimiento de la canasta familiar.