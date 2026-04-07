Eduardo Estrella: el dolor de un padre tras perder a su único hijo en la tragedia del Jet Set

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"Perder un hijo". Esa fue la respuesta de Eduardo Estrella, entonces ministro de Obras Públicas, sobre su mayor miedo en la vida, poco menos de tres meses antes de que aconteciera una de las mayores tragedia de todos los tiempos en la República Dominicana: el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

La discoteca Jet Set era uno de los centros de entretenimiento nocturno más famosos de República Dominicana y el Caribe.

Durante una entrevista en Vicente Podcast, de Vicente Sánchez Henríquez en enero del 2025, Estrella expresó ese temor, el de perder un hijo, que nunca imaginó que sucedería: la madrugada del martes 8 de abril de ese mismo año, cuando su único hijo (varón) Eduardo Guarionex Estrella Cruz, pereció, junto a su nuera, Alexandra Grullón Segura, quien era hija de Melba Segura de Grullón.

“Si el Señor me hubiera preguntado le hubiera dicho que me llevara a mí primero, pero es su voluntad, no la cuestiono y la respeto. Sólo le pido a Dios que nos dé fortaleza para soportar esta pérdida. Me siento gratamente orgulloso del hijo que tuve. Nos tratábamos como amigos, hermanos y compañeros”, manifestó el ministro de Obras Públicas durante el velatorio de su hijo.

Y ya este 8 de abril del 2026 se cumple un año de aquella fatídica noche. Desde entonces, Estrella no se ha referido al tema de manera pública, pero tampoco el dolor se despega de él, su familia, ni de los familiares, amigos y allegados de las otras 234 víctimas mortales y cientos de heridos que dejó el hecho.

Cuando Eduardo Estrella tocó el tema durante el velatorio de su hijo, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, lo había llamado para que, como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, diera asistencia en las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, recordó, nunca imaginó que debajo de los escombros estaría Eduardo Guarionex.

El presidente Luis Abinader, junto a Eduardo Estrella, durante el velatorio de Eduardo Guarionex.

La esposa de Eduardo Guarionex, Alexandra Grullón, era gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, del Grupo Popular.

La esposa de Guarionex, Alexandra Grullón, era hija de Melba Segura de Grullón.

También perecieron otros miembros cercanos de su familia política, entre ellos Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón, quien estaba celebrando su cumpleaños, y la colaboradora del Grupo Popular, Stephanie Avendaño Patricio.⁣