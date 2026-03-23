Conep apoya decisiones del Gobierno ante crisis internacional: el escenario llama a la prudencia y a la adaptación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dijo este lunes que la República Dominicana atraviesa un contexto internacional complejo, cuyos efectos ya comienzan a sentirse a nivel global, especialmente por el incremento de los precios del petróleo y los fletes.

En ese orden, la entidad consideró que las decisiones del Gobierno para contrarrestar la crisis son oportunas, debido a que apuntan a preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más sensibles y asegurar la continuidad de la inversión, elementos clave para sostener la confianza y el dinamismo de la economía.

Indicó que, ante esta realidad, resulta fundamental dar seguimiento cercano a la evolución del entorno externo cambiante y anticipar sus posibles implicaciones para el país. Del mismo modo, señaló que, ante este escenario, el sector privado opera en un entorno de mayor incertidumbre, que exige prudencia, capacidad de adaptación y decisiones oportunas.

"Desde el sector privado, se continúa priorizando la eficiencia operativa, la continuidad de las operaciones y la evaluación constante de escenarios, a fin de contribuir a la estabilidad y al desempeño de la actividad económica", se comprometió el Conep, a través de un comunicado enviado a la prensa.

El Conep añadió que la República Dominicana cuenta con fundamentos que le permiten enfrentar este entorno con resiliencia, apoyada en el dinamismo de sectores clave y en la solidez de sus principales indicadores.

Con una gestión prudente y coordinada entre los sectores público y privado, el país puede superar este desafío y continuar avanzando en su desarrollo.