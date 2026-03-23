ANEIH: medidas del Gobierno contra crisis internacional son positivas, pero deben complementarse con revisión del gasto

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera (ANEIH), Angelo Viro, consideró que las primeras medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el impacto del alza del petróleo son positivas, pero advirtió que deben complementarse con una revisión del gasto público y acciones de ahorro tanto en el Estado como en el sector privado.

Indicó que es necesario identificar áreas donde se pueda reducir el gasto, como la publicidad y algunas obras, y adoptar medidas cautelares mientras se determina la duración del choque externo.

Señaló que, si la situación internacional se prolonga, será necesario aplicar medidas adicionales para evitar presiones inflacionarias, priorizando subsidios focalizados en sectores clave. En ese sentido, sostuvo que el apoyo debe concentrarse en el gasoil, por su impacto en el transporte de carga y la producción, así como en fertilizantes, transporte y energía, para evitar aumentos en los precios de los alimentos y otros bienes.

Viro también planteó que el sector privado debe adoptar mecanismos de ahorro energético y, cuando sea posible, implementar esquemas de teletrabajo de manera parcial. No obstante, explicó que esta modalidad no es aplicable a todas las actividades, especialmente en el sector industrial, donde los trabajadores deben acudir a las plantas para mantener la producción.

Asimismo, consideró necesario mantener una mesa de diálogo y consulta permanente entre el sector público y privado, similar a la implementada durante la pandemia, con el fin de monitorear el impacto del alza del petróleo y ajustar las medidas según evolucione la situación.