Conep y WCA-RD apuestan por cumplimiento para fortalecer el sector privado

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La World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración interinstitucional para promover la cultura de cumplimiento en el país.

El convenio, firmado por la presidenta ejecutiva de la WCA-RD, Tania de León, y el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, establece un marco general de cooperación orientado a elevar los estándares éticos del sector privado y fortalecer el ecosistema de negocios a través de la formación y la actualización normativa.

Durante el acto, celebrado en la sede del Conep, De León celebró la formalización de la alianza, subrayando que el cumplimiento normativo debe expandirse más allá del sector financiero para convertirse en una práctica estándar en todo el sector privado.

De su lado, Marranzini aseguró que es fundamental promover la conducta responsable en el ámbito empresarial, no solo por convicción, sino por las exigentes regulaciones actuales.

Además, valoró la alianza como una oportunidad para que más empresas se sumen mediante el ejemplo.

Sobre el acuerdo

Tanto la WCA-RD como el Conep acuerdan promover la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER). Esta herramienta permitirá visibilizar el compromiso voluntario del sector privado con la ética, mientras ambas entidades intercambian mejores prácticas internacionales en beneficio de sus miembros y profesionales.

En el documento, la WCA-RD se compromete a apoyar técnicamente en la difusión de la plataforma CER entre sus asociados y en sus espacios formativos.

Asimismo, ambas partes acuerdan realizar programas de formación, charlas y talleres que integren los estándares de cumplimiento de la WCA con las herramientas de la plataforma CER.

También, convienen facilitar el intercambio de conocimientos entre los expertos en cumplimiento de la WCA y los directivos/asociados del Conep para elevar la reputación corporativa del sector empresarial dominicano.

El acuerdo entró en vigor a partir de su firma y tendrá una duración indefinida.