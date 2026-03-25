Propuesta de Omar Fernández sobre impuestos recibe apoyo del CONEP

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El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, expresó su respaldo a la propuesta de Omar Fernández sobre la indexación del impuesto sobre la renta a los salarios, al considerarla como positiva para aliviar la presión económica que enfrentan los hogares dominicanos en medio de las tensiones por conflictos en Medio Oriente.

Dargam valoró positivamente el planteamiento impulsado por el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, señalando que debe formar parte del debate nacional ya que está contenido en el Código Tributario y fortalece la coherencia del sistema fiscal.

"Esta medida no puede ser vista como separada, sino como parte de una reforma integral que permita identificar los recursos requeridos y en adicion poder aplicar una indexación que está contenida en el propio tributario. Esto no debe verse como parte de una coyuntura sino como algo integral", estableció Dargam.

El dirigente invitó al Gobierno a convocar para socializar esa iniciativa elevada por el legislador, para evaluar mecanismos que permitan preservar el ingreso estatal mientras se cumple con la ley.

Asimismo, sostuvo que la indexación del impuesto sobre la renta debe entenderse como una corrección del sistema, orientada a mantener el equilibrio entre los ingresos del Estado y la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Finalmente, destacó que propuestas como la presentada por Fernández contribuyen a abrir un debate necesario sobre la estructura tributaria del país y su capacidad de adaptación ante escenarios económicos cambiantes.