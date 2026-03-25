Gobierno y comerciantes trazan muro de contención contra especulación en alimentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la escalada del conflicto geopolítico en el Medio Oriente y las disrupciones en el comercio marítimo global, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) activó un protocolo de anticipación estratégica junto al Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP). Este encuentro de alto nivel, encabezado por el ministro Yayo Sanz Lovatón, tuvo como objetivo central trazar una contención que garantice el abastecimiento continuo, neutralice la especulación y preserve la estabilidad económica de las familias dominicanas.

Durante la sesión de trabajo, se delinearon mecanismos para asegurar que los inventarios de productos esenciales fluyan sin interrupciones desde los puertos hasta el consumidor final.

“El mundo está atravesando niveles de incertidumbre sin precedentes debido al conflicto en Medio Oriente, pero en la República Dominicana la instrucción es: anticipación y control. Esta mesa con el CNCP es nuestro muro de contención. Estamos garantizando que, sin importar la volatilidad externa, la comida de los dominicanos llegue a sus mesas con el respaldo de un ecosistema comercial sólido y un gobierno que asume su rol de protector económico”, precisó el ministro Sanz Lovatón durante el encuentro.

De su lado, Jorge Jerez, presidente del CNCP, respaldó firmemente la postura gubernamental de articulación anticipada. La delegación comercial, que integra el motor de las importaciones de alimentos a nivel nacional mediante la participación de Alberto Leroux, Tomás Marcano, Marino Calderón y demás líderes del gremio, acordaron una alianza de corresponsabilidad para mantener la fluidez operativa y mitigar presiones artificiales en los precios de la canasta básica.

La articulación entre el MICM y el CNCP contó también con la participación de los comerciantes: Sócrates Méndez, Olga Payero, Andrés Cosma, Julián Parra, Julio Carpio, Iván Batista y Fremio Melo.