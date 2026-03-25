El cáncer silencioso que mata a miles de mujeres: lo que debes saber hoy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cáncer de ovario, conocido como el “cáncer silencioso”, se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud de las mujeres en todo el mundo. Su denominación responde a la dificultad de detectarlo en etapas tempranas, ya que los síntomas iniciales suelen confundirse con molestias comunes como dolor abdominal, hinchazón o cansancio.

Esta falta de señales claras provoca que la mayoría de los diagnósticos se realicen en fases avanzadas, reduciendo las posibilidades de tratamiento exitoso y aumentando la mortalidad.

Cada año, miles de mujeres pierden la vida por esta enfermedad, que se ubica entre los cánceres ginecológicos más letales.

La OMS advierte que solo un 30% de los casos se identifican a tiempo, mientras que el resto se enfrenta a un panorama complejo en el que la cirugía y la quimioterapia se convierten en las únicas alternativas.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que un único ataque de convulsiones o síntomas aislados no son señal de epilepsia, pero en el caso del cáncer de ovario, dos o más crisis de dolor persistente y cambios en el cuerpo deben ser motivo de alerta.

Aunque no siempre son concluyentes, estos síntomas pueden ser la clave para acudir a tiempo a un chequeo ginecológico. La prevención se convierte en la mejor herramienta: consultas regulares, ecografías y pruebas de sangre como el marcador CA-125 ayudan a detectar anomalías, aunque no garantizan un diagnóstico definitivo.

El cáncer de ovario puede tener origen hereditario, pero en la mayoría de los casos es idiopático, es decir, de causa desconocida.

Su impacto no solo se mide en cifras de mortalidad, sino también en el dolor emocional y social que genera en las familias.