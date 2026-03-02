Aspirante del PLD alerta alza crudo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García pidió al Gobierno estar atento ante el conflicto bélico en Medio Oriente y que podría provocar aumentos en los precios del petróleo en el mercado internacional.

En un documento sostuvo que luego del inicio, el pasado sábado, de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la situación en esa región estratégica podría complicarse, si no es logrado un rápido acuerdo entre las partes involucradas, a través de la intervención de organismos internacionales.

Observó que el conflicto bélico podría extenderse rápido, a partir de las explosiones que ya se han registrado en países y territorios como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin.

García recordó que el petróleo constituye el commoditie que más influye en la estabilidad macroeconómica de República Dominicana.

“Nuestro país debe estar atento y el Gobierno preparado para tomar las medidas adecuadas ante un eventual incremento del petróleo en el mercado internacional. No se puede descartar una gran escalada del conflicto bélico en esa zona estratégica del mundo”, expresó.

Sostuvo que para nadie es un secreto que el país no produce petróleo ni sus derivados, por lo que, de dispararse los precios, generaría serias complicaciones a la economía de la nación dominicana.