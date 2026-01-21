Constructores ven el 2026 con cautela y moderación

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los constructores dominicanos observan el año 2026 con cautela, aunque con expectativas de una mejora moderada, y resaltan la necesidad de fortalecer el sector mediante políticas públicas que impulsen el dinamismo de la construcción de viviendas, dada su incidencia directa en el empleo, la inversión y el crecimiento económico.

Así lo afirmó Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), al señalar que la reactivación del sector requiere condiciones que faciliten el acceso al financiamiento hipotecario y promuevan la inversión formal.

“Necesita una mayor inversión pública, bien focalizada, para garantizar que cada dominicano pueda acceder a una vivienda digna, que no solo es un derecho fundamental, sino también una estrategia esencial para el desarrollo socioeconómico de nuestro país”, expresó.

Meléndez indicó que existen oportunidades claras si se crean las condiciones adecuadas, entre ellas, mayores incentivos para la adquisición de viviendas, mecanismos que permitan tasas de interés y cuotas más manejables para las familias y los préstamos interinos, así como medidas de liquidez orientadas al sector vivienda.

También consideró necesario incluir propuestas como programas de garantía hipotecaria, avances concretos en la digitalización y agilización de la permisología, entre otras iniciativas.

“Desde Acoprovi continuaremos impulsando el diálogo técnico, las propuestas responsables y las alianzas público-privadas que permitan proteger la vivienda de bajo costo, mejorar la productividad y ampliar el acceso a una vivienda formal y segura para más dominicanos”, resaltó Meléndez durante un almuerzo empresarial con la directiva del gremio.

En el encuentro participó el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, quien expuso que continuará con una política de puertas abiertas hacia el sector constructor y enfatizó la relevancia del uso estratégico de la tecnología como herramienta clave para la optimización de los procesos, así como la incorporación de certificaciones de normas ISO en el ministerio. Asimismo, informó que este miércoles sostendrán una reunión con la presidenta y el vicepresidente de Acoprovi para dar a conocer la visión del ministerio y coordinar acciones conjuntas en favor del sector.

Además, la presidente de Acoprovi anunció que en el próximo mes, luego de sus elecciones anuales, estarán aperturando y realizando los lanzamientos de las primeras filiales de la entidad en las provincias de mayor desarrollo inmobiliario del país.