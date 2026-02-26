Espaillat, epicentro de desastres por lluvias, cambia a alerta verde junto a otras dos provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La provincia Espaillat, una demarcación que ha sido epicentro de desastres en los últimos días por las intensas precipitaciones, específicamente en el municipio Gaspar Hernández, cambió de alerta roja a verde la tarde de este jueves, junto a Puerto Plata y María Trinidad Sánchez.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó los niveles de alerta para otras demarcaciones, Santiago, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Montecristi.

El organismo precisó que la alerta verde se mantiene para las citadas localidades de la región norte del país, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de un sistema frontal.

Aunque el COE disminuyó los niveles de alerta, las lluvias continuarán, aunque en menor medida.

"Sin embargo, la combinación del viento moderado del este/sureste y los efectos locales (calentamiento diurno

y orográfico), provocarán en ocasiones algunos aumentos nubosos con chubascos y ráfagas de viento, principalmente hacia las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, entre otras", acotó el COE.

En horas de la tarde, los nublados con lluvias pasajeras se concentrarán sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón y Santiago Rodríguez, dice el reporte.

Gaspar Hernández

Según reportes del corresponsal del periódico Hoy en Santiago, José Alfredo Espinal, "las inundaciones provocadas por las precipitaciones y el desborde de los ríos Joba, Jamao, y Yásica, han impactado varias comunidades de este municipio, dejando más de 200 viviendas afectadas y estructuras comerciales colapsadas. La comunicación terrestre y las redes eléctricas también han sufrido daños, pero no se han reportado personas lesionadas ni desaparecidas".

"Como consecuencia de la crecida de los ríos Jamao y Arroyo Frío, se destruyó el puente La Primera que arrastró varios vehículos, en tanto que cerca de 40 casetas de pequeños vendedores de la zona quedaron en ruinas", informó Espinal, sobre lo que cientos de personas de esa localidad han vivido en las últimas horas por las intensas lluvias.