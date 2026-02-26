Docalsa moderniza su imagen corporativa reafirmando su compromiso con la sostenibilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.-La empresa Dominicana de Cales (Docalsa) presentó oficialmente su nueva identidad visual, siendo este elinicio de una etapa de transformación que refuerza su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el desarrollo industrial del país.

Docalsa, con más de 25 años de trayectoria como referente nacional en la producción de cal, carbonato de calcio y explosivos, sustenta su transformación en tres enfoques fundamentales: excelencia certificada, innovación sostenible y un vínculo de hermandad con las comunidades donde realiza sus operaciones.

Como parte de su proceso de modernización, también exhibieron sus nuevos empaques que incorporan el sello Hecho en RD del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), destacando el orgullo de ser una materia prima genuinamente dominicana, que aporta valor a la economía nacional y que dinamiza sectores industriales estratégicos.

“Creemos en el orgullo de lo nuestro. Somos una empresa dominicana que produce materia prima dominicana y que aporta valor real a la economía nacional”, expresó Alfredo Delfino, presidente de Docalsa.

Durante el evento, dos de los vicepresidentes de Docalsa, Emanuela Delfino y Francisco Aponte, dieron a conocer las principales innovaciones que ha implementado esta empresa para responder a los retos actuales en términos de sostenibilidad, calidad y responsabilidad social.

“Nuestras exportaciones generaron en el periodo 2023-2025 más de 11 millones de dólares, ayudando a mantener la balanza de pago y la tasa del dólar de la economía dominicana. Por esto, estamos avanzando en nuestro proceso de certificación ISO, porque la mejora continua es parte de nuestra cultura organizacional”, destacó Emanuela Delfino, vicepresidenta Administrativa y Financiera.

En términos de cuidado medioambiental, los ejecutivos de Docalsa indicaron que sus emisiones se sitúan un 15% por debajo de los límites establecidos en la normativa ambiental.

Francisco Aponte, vicepresidente de Cumplimiento, destacó que esta empresa es el principal empleador de la sección Borbón de la provincia de San Cristóbal, con más de 400 empleos directos y hasta 600 empleos indirectos.

“La sostenibilidad no es solo ambiental. También implica responsabilidad con las comunidades; por esto, hemos fortalecido nuestras iniciativas sociales, priorizando proyectos de educación, calidad de vida y participación comunitaria”, puntualizó.

Acerca de Docalsa

Con casi un siglo de historia, Docalsa es una empresa dominicana líder en la producción de cal y derivados minerales. Su labor ha sido esencial para el desarrollo de los sectores industrial, agrícola y de construcción del país.

En la actualidad, su visión se centra en consolidarse como un referente de calidad, sostenibilidad e innovación, impulsando un modelo productivo que aporta valor económico, social y ambiental.