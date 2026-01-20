Este es el continente con mayor crecimiento del sector turístico en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo confirma que en 2025 el sector regresó a las tendencias de crecimiento previas a la pandemia, con un incremento promedio del 4% en llegadas internacionales y un récord de 2,2 billones de dólares en ingresos por exportaciones turísticas.

Principales resultados por región

Europa: 793 millones de turistas (+4% vs 2024, +6% vs 2019).

Américas: 218 millones (+1%), con fuerte desempeño en Sudamérica (+7%) y Centroamérica (+5%).

África: 81 millones (+8%), destacando el Norte de África (+11%).

Oriente Medio: +3%, alcanzando casi 100 millones de visitantes y superando en 39% los niveles prepandemia.

Asia y Pacífico: 331 millones (+6%), aún 9% por debajo de 2019, pero con recuperación sólida en el Noreste Asiático y Sur de Asia.

Destinos destacados

Crecimientos de dos dígitos: Brasil (+37%), Egipto (+20%), Marruecos (+14%), Seychelles (+13%), Japón (+17%).

Ingresos turísticos en alza: Marruecos (+19%), Corea del Sur (+18%), Egipto (+17%), Japón (+14%).

Declaraciones

La Secretaria General de Turismo de la ONU, Shaikha Alnuwais, señaló:

“La demanda de viajes se mantuvo alta durante 2025, a pesar de la inflación y las tensiones geopolíticas. Prevemos que esta tendencia positiva continuará en 2026”.

Perspectivas para 2026

Crecimiento esperado: +3% a +4% respecto a 2025.

Factores impulsores: recuperación de Asia y Pacífico, estabilidad económica global, mayor conectividad aérea y grandes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Riesgos: tensiones geopolíticas, costos elevados de viaje y fenómenos climáticos extremos.