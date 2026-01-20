Popular evaluará 17 proyectos turísticos con inversión de US$2,300 MM

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

MADRID, España. El Banco Popular Dominicano ha llegado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 con una agenda intensa: sostendrá 47 reuniones y evaluará 17 proyectos turísticos, con una inversión superior a los US$2,300 millones que requerirán financiamientos cercanos a los US$1,300 millones, sumarían unas 7,500 habitaciones y generarían 6,000 empleos directos y 18 mil indirectos en las zonas norte y este del país.

El anuncio fue hecho ayer por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, durante un desayuno en el que resaltó que las inversiones en el sector turístico aumentan cada año, lo que habla muy bien del futuro del país.

En ese sentido, destacó que la cartera turística del banco cerró el año pasado con un balance, de US$1,900 millones (incluyendo Popular Bank, la filial de Panamá) y un crecimiento de un 27 %.

“En los últimos 30 años, este ha sido el comportamiento de la cartera del sector turístico, en sentido general. Representa el 12 % de la cartera de la organización, seguida por energía, un 9 %”, dijo Paniagua durante el tradicional desayuno que el Banco Popular ofrece a los periodistas que cubren las incidencias de Fitur, realizado en las instalaciones del hotel Fénix Gran Meliá.

Junto a Paniagua encabezaron el desayuno Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento; Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular; Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos; José Hernández Caamaño, vicepresidente del Área de Ingeniería y Mantenimiento; Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, así como Karina Vallejo, gerente senior de la División de Negocios Turísticos.

Sobre los destinos

Aunque el 90 % de los proyectos que financia están ubicados en el Este del país, desde La Romana hasta Miches, Paniagua destacó que actualmente están viendo tres proyectos en la zona norte y, además, se está renovando el interés por el suroeste.

Sin entrar en mayores detalles de los planes que tienen para Cabo Rojo, porque serán anunciados durante la feria, Paniagua adelantó que el Popular tendrá un papel importante allí, tal como lo ha hecho en los demás polos turísticos.

Tras afirmar que el turismo es la piedra angular del crecimiento económico y bienestar del país, algo que el Banco Popular visualizó desde hace tres décadas, Paniagua recordó que la entidad financió el primer hotel en Bávaro, La Altagracia y que también lo hizo en Miches, provincia El Seibo.

Paniagua aseguró que están muy optimistas con el futuro del turismo y, de hecho, dijo que durante la feria se reunirán con cuatro cadenas hoteleras que quieren evaluar transacciones como la que hizo el Banco Popular el año pasado, cuando anunció la adquisición del 25 % de las acciones de dos hoteles Meliá en República Dominicana, con una inversión de US$75 millones, hecha a través de la Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular), que es una filial del Grupo Popular.

“Nuestro compromiso con el sector sigue más firme que nunca. El turismo, el año pasado, representó el 9.2 %, con la actualización del Banco Central, del Producto Interno Bruto del país”, señaló Paniagua, al tiempo de recordar que el sector generó US$11.2 millones para la economía y que el año pasado llegaron 11.7 millones de turistas.

Como el 80 % de los turistas llega por avión y un 20 % entra por los cruceros, Paniagua indicó que también están evaluando y apoyando la expansión de los puertos.

Resalta la estabilidad

El sector turístico dominicano es tan estable, que Paniagua resaltó que el 70 % de las habitaciones pertenece a grupos hoteleros que tienen más de 20 años en el país.

Este año, sin embargo, el Banco Popular sostendrá de trece a catorce las reuniones con hoteleros que no tienen inversiones en el país. Eso sucede, gracias a que el país es, ante la mirada de Paniagua, una apuesta ganadora porque, lo tiene todo.