Continúan cayendo las importaciones de vehículos en RD

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En los primeros tres meses de este año la importación de vehículos muestra una disminución de 1,828 unidades, al compararse con el mismo periodo del año anterior, según el boletín de importación de vehículos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

De acuerdo con la data de la DGA, de enero a marzo del 2026 se importaron 30,985 unidades, una variación relativa de -5.57% en comparación con los tres primeros meses del 2025, cuando las importaciones alcanzaron las 32,813 unidades.

“La importación de vehículos en el período enero - marzo 2026 ha mostrado una disminución de US$-11.01 millones en valor FOB comparado con el mismo período del año anterior. Las jeepetas han sido el vehículo de mayor valor importado, con una participación de 57.87 %”, indica.

Las importaciones de jeepetas, dice, ha tenido una una participación de 49.52%, seguido por vehículos de carga y automóviles con una participación de 18.69 % y 17.91 % respectivamente.

El informe de la DGA añade que la importación de vehículos nuevos asciende a 11,391 unidades, mostrando una variación de -9.70 %, mientras que la cantidad de vehículos usados durante este período fue de 19,594 mostrando una variación de -3.00%.

Dice que en cuanto al valor FOB, la importación de vehículos nuevos asciende a US$265.09 millones, mostrando una variación de -5.27%, mientras que el de vehículos usados fue de US$203.18 millones.