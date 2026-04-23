Hyatt proyecta cerca de 20 mil habitaciones en RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La cadena Hyatt proyecta elevar su presencia en el país hasta impactar la operación de cerca de 20 mil habitaciones con el desarrollo de tres nuevos hoteles en el segmento todo incluido de lujo, consolidando su apuesta por la República Dominicana como mercado estratégico.

Actualmente, a través de Hyatt Inclusive Collection, la empresa opera 32 resorts y alrededor de 17 mil habitaciones, equivalentes a cerca del 27 % de la planta hotelera nacional. Además, moviliza más de 800 mil visitantes al año mediante su red de distribución, explicó John Long, vicepresidente comercial para el país.

En el marco del evento de Asonahores DATE, que se celebra en Bávaro, David Ocete, vicepresidente regional de operaciones en República Dominicana, informó que en agosto de 2026 abrirá el hotel Hyatt Vivid Punta Cana, con 500 habitaciones, el primero de esta marca en el país.

También indicó que el Secrets Macao Beach Punta Cana, previsto para finales de 2026, contará con 406 habitaciones y será exclusivo para adultos.

Agregó que el tercer proyecto es el Hyatt Ziva Punta Cana, que abrirá en 2029 con 650 habitaciones, orientado al segmento familiar, aunque incluirá un edificio solo para adultos.

Precisó que la cadena genera 35,000 empleos directos y proyecta la contratación de 2,000 adicionales para cubrir las nuevas aperturas. Señaló que casi la totalidad de la mano de obra es dominicana.

Long resaltó que, a través de su red de distribución, manejan más de 800 mil pasajeros anuales y, con el apoyo de Amstar DMC, movilizan más de 1.6 millones de huéspedes en servicios de traslados y excursiones. “Con esto logramos algo clave: que el visitante no solo lleguen, sino que conecte con el destino, con su cultura y con todo lo que República Dominicana tiene para ofrecer más allá del resort”, dijo durante la rueda de prensa en el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE).

Crecimiento enfocado en el cliente

Ocete expuso que Hyatt llegó al país en 2013 con dos resorts y menos de mil habitaciones y que, desde entonces, ha multiplicado ese portafolio más de 60 veces.

Explicó que este crecimiento responde a una visión clara: desarrollar un modelo todo incluido elevado, flexible y alineado con las expectativas de un viajero que cambia rápidamente.

“El crecimiento del todo incluido no es casual. Es el resultado de una industria que está evolucionando y de una apuesta clara por desarrollar experiencias más relevantes, más personalizadas y consistentes. En ese contexto, la República Dominicana sigue siendo un pilar fundamental dentro de nuestra visión de largo plazo”, afirmó.

A nivel internacional, Hyatt cuenta con una colección de más de 150 resorts y más de 55 mil habitaciones en destinos de América Latina, el Caribe y Europa. Maneja once marcas diseñadas para responder a distintos estilos de viaje, con monitoreo constante de tendencias y preferencias.

Nueva estrategia

Los ejecutivos de Hyatt resaltaron que recientemente implementaron una nueva estructura regional en América Latina y el Caribe, con tres objetivos: fortalecer el desempeño regional, reforzar el soporte entre equipos y promover un modelo más sostenible para sus colaboradores.

Como parte de esta reorganización, la República Dominicana se divide en dos regiones operativas, Larimar y Turquoise, lo que permite elevar el nivel de soporte a hoteles y socios, y consolidar su liderazgo en el segmento.

En otro orden, Ocete indicó que mantienen programas de formación interna bajo estándares de la marca para garantizar la consistencia en el servicio, en coordinación con autoridades locales y el sector gubernamental.