Don Bigote: el fenómeno urbano que busca su lugar entre los grandes de la música dominicana

Deily Alberto, mejor conocido en la escena musical como Don Bigote, es un artista urbano dominicano que poco a poco se abre paso en la industria gracias a su estilo auténtico y colaboraciones de alto nivel. Originario del barrio Los Guandules, y con una fuerte influencia de Sabana Perdida, Don Bigote ha sabido canalizar su realidad y vivencias para transformarlas en música que conecta de manera directa con el público.

Desde muy joven, se nutrió de los elementos culturales y sociales de su entorno, los cuales hoy lo inspiran a representar a la República Dominicana con orgullo dentro del género urbano.

Su gran salto llegó con el tema “Blanco Puro”, junto a Yomel El Meloso y Jevito Jr., una canción que no solo se viralizó en plataformas digitales, sino que también le abrió las puertas a presentaciones en discotecas, eventos colegiales y una aparición destacada en las pantallas de Times Square, Nueva York.

A este éxito le siguió “Deja el Bulto”, nuevamente en colaboración con Yomel El Meloso, tema que logró posicionarse en tendencias dentro de Spotify, consolidando aún más su presencia en la escena urbana.

Otro de sus hits, “Ni de Plata”, junto a Tivi Gunz y El Fother, no solo amplió su base de fanáticos, sino que también le permitió conectar con figuras clave del género como Rochy RD, El Mayor Clásico, Bulin 47, entre otros.

Actualmente, Don Bigote trabaja en su más reciente sencillo “El Cuento”, el cual ha comenzado a viralizarse en TikTok, YouTube y diversos espacios públicos, donde ya suena con fuerza, reafirmando su proyección como una de las promesas más sólidas de la música urbana dominicana.