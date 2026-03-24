Alfredo Pacheco responde a acusaciones de Pepe Abreu sobre la cesantía: "Considero que está desinformado"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reafirmó su compromiso con la aprobación de la reforma laboral basada en el consenso entre los distintos sectores, al tiempo que aclaró su posición frente a recientes declaraciones del dirigente sindical Rafael “Pepe” Abreu.

Pacheco destacó que mantiene un profundo respeto y reconocimiento hacia Abreu, a quien valoró por su trayectoria de lucha en favor de los trabajadores, colocándolo al nivel de figuras históricas del movimiento sindical dominicano.

“A Pepe Abreu le tengo respeto, cariño y alta valoración por su vida consagrada a servir a los trabajadores. Sin embargo, en este caso, considero que está desinformado”, expresó.

El legislador fue enfático al señalar que el principal elemento que ha incidido en el estancamiento del proyecto de reforma laboral es la necesidad de que el mismo refleje fielmente los consensos alcanzados entre los sectores involucrados: trabajadores, empleadores y el Gobierno.

En ese sentido, aclaró que existe un amplio acuerdo en la Cámara de Diputados, respaldado por las diferentes bancadas políticas, en que la cesantía no debe ser modificada.

“Aquí hay un consenso claro: la cesantía no se toca. No sé de dónde surge la afirmación de que estoy conspirando contra ese derecho”, puntualizó.

Pacheco calificó como “tremendistas” las declaraciones en su contra y pidió moderación en el debate público, reiterando su disposición al diálogo y al respeto de las diferencias.

Asimismo, recordó que ha sido un impulsor constante de la aprobación del proyecto, incluyendo su respaldo para que fuera aprobado en primera lectura tras su llegada desde el Senado, así como el apoyo brindado a la comisión que estudia la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Diputados también subrayó que su rol en este proceso es el de garantizar equilibrio entre los sectores, evitando que la reforma sea utilizada para perjudicar a alguna de las partes.

“No podemos permitir que, en nombre de una causa, se atropelle a otro sector. Nuestro deber es actuar con equilibrio y responsabilidad”, sostuvo.

En ese mismo orden, destacó que así como son fundamentales los derechos de los trabajadores, también lo es el fortalecimiento del sector productivo nacional, reiterando la necesidad de construir una legislación equilibrada que garantice el desarrollo de ambos.

Pacheco recordó además su compromiso histórico con las causas sociales, señalando que es un fiel representante de los trabajadores y que fue proponente de la Ley de Protección al Consumidor, iniciativa que marcó un precedente en la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Finalmente, hizo un llamado a los representantes del sector laboral a retomar los acuerdos previamente alcanzados como vía para viabilizar la aprobación de una reforma laboral que responda al interés nacional.

“El país necesita esta ley. Apostamos a que se apruebe conforme a lo consensuado, en beneficio de todos”, concluyó.