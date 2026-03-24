¿Por qué Emily Osment no asistió al aniversario de Hannah Montana? La actriz responde

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La aclamada serie de Disney, Hannah Montana, conquistó los corazones de millones de espectadores durante las décadas de 2000 y 2010. Para celebrar el 20.º aniversario de la serie, se organizó una reunión del elenco, a la que asistieron casi todas sus estrellas principales. Sin embargo, en medio de la alegría y la emoción, un nombre se convirtió en tema de intensa conversación: Emily Osment.

En una entrevista reciente, Emily Osment compartió el motivo de su ausencia. Explicó que no pudo asistir a la reunión debido a una combinación de razones personales y profesionales.

"Estamos en el set de Georgie & Mandy, y por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario. Quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años. Estoy muy agradecido de que sigan disfrutando de este programa. Me siento muy orgulloso de formar parte de él.", reveló mediante un post de Instagram.

Osment se mostró aún más efusiva respecto a su lugar en la historia de Disney Channel en la parte restante del mensaje.

"He conocido a miles de fans de Hannah Montana a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos que ven este programa y fans que literalmente trabajan conmigo todos los días, como Montana. Él ha visto todos los episodios, no se dejen engañar. No puedo expresarles lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos y lo afortunada que me siento de haber formado parte de este gigante de la televisión, un programa único en su generación", continuó.

Hannah Montana se emitió durante cuatro temporadas en Disney Channel, de 2006 a 2010. Osment interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga del personaje de Cyrus, Miley Stewart, una adolescente despreocupada que lleva una doble vida secreta como la famosa estrella del pop que da nombre a la serie.

De todos los miembros principales del reparto de Hannah Montana, la participación de Osment era quizás la menos segura en cualquier posible reencuentro, reinicio o regreso.