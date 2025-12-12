Cooperativa La Altagracia inaugura su Feria Navihogar 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cooperativa La Altagracia inauguró este miércoles 03 de diciembre la decimoséptima versión de su Feria Navihogar 2025, un evento que reúne atractivas ofertas de artículos del hogar, tecnología, viviendas, vehículos, paneles solares y mucho más…, con el objetivo de facilitar a las familias asociadas acceso a productos de calidad a precios asequibles.

Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, expresó su satisfacción por la realización de la XVII versión de esta esperada feria anual, destacando la importancia de ofrecer a los socios y la comunidad en general una plataforma de compra conveniente, especialmente durante la temporada navideña.

"En Cooperativa La Altagracia estamos comprometidos con el bienestar de nuestros socios y sus familias, por eso organizamos esta feria, con el propósito de acercarles productos de alta calidad que puedan disfrutar en su hogar. Este es un evento que refuerza nuestra misión de promover el ahorro y el consumo responsable a través de nuestra institución cooperativa," afirmó Vargas.

Leonardo Fernández, presidente de Suplidora Hawaii, expresó su apoyo a la feria y destacó la importancia de la alianza entre Cooperativa La Altagracia y Hawaii.

"Nos enorgullece poder participar en esta feria desde hace más de 16 años, que permite acercar productos y servicios a las familias dominicanas. La alianza con Cooperativa La Altagracia es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida de las personas, indicó el Ing. Fernández.

La ceremonia contó con la bendición del reverendo Juan Tomás García, quien ofreció palabras de esperanza y bienestar para todos los asistentes.

"Que esta feria sea un espacio donde se compartan no solo productos, sino también valores de fraternidad y solidaridad. Que Dios bendiga a todos los que participan y se benefician de esta iniciativa."

La Feria Navihogar estará abierta al público hasta el 31 de diciembre, ofreciendo una amplia gama de productos con descuentos especiales, tasas desde 1% mensual y facilidades de pago para todos los asociados de la cooperativa.

El personal de servicio de Cooperativa La Altagracia estará presente para aprobación inmediata de los préstamos en Suplidora Hawaii desde el 03 hasta el domingo 07 de diciembre, con sorpresas para todos los socios que adquieran sus artículos en dicha tienda.

La feria contó con la presencia de los altos ejecutivos de Cooperativa La Altagracia, colaboradores, gerentes, destacadas figuras del sector cooperativo, funcionarios, socios y medios de comunicación.