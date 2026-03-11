Cooperativa de maestros prepara 12 nuevas oficinas; cuatro ya están listas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), arribó a su 55 aniversario sembrando bienestar en miles de familias dominicanas.

Durante un magno evento los directivos de la institución de economía solidaria pasaron balance al impacto social generado en favor de sus más de 200 mil asociados.

El presidente de COOPNAMA, Prof. Santiago Portes, afirmó que la cooperativa es un activo invaluable para la República Dominicana. Durante su intervención, detalló los logros alcanzados y el impacto social de los servicios y planes que impulsa la institución.

“No solo celebramos números, celebramos sueños cumplidos y el bienestar de las familias del magisterio nacional. Apoyemos a COOPNAMA”, fue el llamado a la unidad, durante el discurso de Portes.

Mientras, el Prof. Alberto Durán, consejero y presidente de la Comisión de Aniversario, expresó en sus palabras de bienvenida, que, durante más de cinco décadas, COOPNAMA ha sido el pilar de apoyo, unidad y solidaridad para miles de familias dominicanas.

De su lado, el gerente general, Prof. Lucas Figueroa Lapay puntualizó que la cooperativa de los maestros es fruto del trabajo silencioso de sus fundadores y se ha convertido en un espacio de apoyo mutuo que dignifica la vida de cada asociado.

Mientras, la licenciada Eufracia Gómez Morillo, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y de la Confederación de Cooperativas de América Latina y el Caribe(CCC-CA), resaltó que la verdadera grandeza de COOPNAMA no solo se mide en pesos, sino en la dignidad devuelta a sus socios.

Esta celebración sirvió de escenario para que diversas delegaciones y cooperativas internacionales que se sumaron al festejo por el 55 aniversario reconocieran el éxito de COOPNAMA, otorgando distinciones que avalan el liderazgo y la exitosa trayectoria de la institución en el país.

Desde Colombia, María Consuelo Moreno, Vicerrectora de la Universidad Cooperativa (UCC), a través del Consejo Superior Universitario de la UCC destacó como un referente ejemplar a COOPNAMA que, durante más de 5 décadas, ha transformado la vida de sus asociados con un portafolio de servicios de excelencia.

Igualmente, Iván Otero, en representación de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, entregó una distinción con la expresión: “Que la estrella de Belén siga guiando a COOPNAMA por 55 años más”.

Desde El Salvador, Alejandro Herrera hizo entrega de una placa especial, subrayando que el desarrollo de la cooperativa de maestros es el resultado de un crecimiento planificado que vincula directamente a todos los asociados, cumpliendo con la esencia de los principios del cooperativismo.

Asimismo, la delegación de la Cooperativa Chorotega de Honduras, integrada por Enrique Núñez y Jorgito Núñez, reconoció a COOPNAMA en su 55 aniversario. Los directivos resaltaron que la cooperativa ha sido una fuente de conocimiento e inspiración para fortalecer el cooperativismo en su nación.

Distingas personalidades del sector cooperativo nacional e internacional, funcionarios del sector magisterial y de otras carteras, asistieron al evento, entre ellos los profesores Roberto Fulcar, CEO y fundador del Instituto del futuro; Julito Fulcar, senador de la República y presidente Ad Vitam del Conacoop y Franco de los Santos, director general del INABIMA y presidente de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez.