Asalto a Popi Oro: mientras piden libertad de Hensy Reynoso, trasladan a “Alex Bronx” al Palacio de Justicia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado de Hensy Yoel Reynoso Abreu, señalado por las autoridades como el “brazo operativo” del asalto a la joyería Popi Oro, en el sector Cristo Rey, depositó este miércoles un recurso de hábeas corpus con el objetivo de que su cliente sea puesto en libertad.

El jurista Carlos Nova argumentó que al imputado le han sido vulnerados sus derechos constitucionales, debido a que el Ministerio Público no presentó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en su contra dentro del plazo de 48 horas que establece la ley.

“Hemos depositado una solicitud constitucional de habeas corpus para que el juez natural tenga que ver y verificar que se violentaron más que derechos fundamentales respecto a la vivienda de nuestro representado; se le violentaron el plazo de las 48 horas, que es sumamente exigible”, manifestó el defensor.

Agregó que, si el tribunal acoge su solicitud, su defendido no podrá ser sometido a ninguna medida de coerción en el marco de este proceso.

“Si pudiera en un momento de salir o algo, una sal que lo pueda salpicar, pudiera entrar ya en la acusación, pero no se le puede solicitar medidas de coerción. Debemos verificar la participación y las pruebas que tiene la fiscalía para probar esa participación que le dieron en el proceso”, expresó Nova.

Abogado Carlos NovaFuente externa

Trasladan desde La Victoria a “Alex Bronx”

En tanto, Juan Alexander Gálvez Marte, conocido como “Alex Bronx”, señalado como presunto autor intelectual del asalto a la joyería ocurrido el pasado sábado, fue trasladado ayer, esposado y bajo estricta custodia de agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), hasta la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Alex Bronx” también cumple una condena de 30 años por homicidio en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria, donde le fue practicado un allanamiento durante el cual las autoridades actuantes le ocuparon un total de 28 celulares de distintas marcas y modelos.

Otros implicados

De igual forma, fueron identificados varios de los participantes en la ejecución del asalto, uno de los cuales falleció posteriormente en medio de un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo en un centro de diversión de Nisibón, en la provincia La Altagracia. Se trata de Sebastián Ortiz Maldonado (Gilbert). Este incidente también falleció Wendrick Villegas Santana, propietario del centro de diversión donde ocurrió el incidente que dejó otras dos personas heridas.

Bajo estricta coordinación del Ministerio Público continúan activas las labores de búsqueda y localización de los demás involucrados.

Se trata de Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”; Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”; Deiby (a) “Deiby el Sicario”; Lenin; “El Mocho”; “El Grande” y/o “El Cojo”, así como también Justin Guerrero (a) El Boricua.

En el marco del proceso investigativo, los equipos actuantes han colectado múltiples evidencias materiales y documentales, incluyendo la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926, utilizada para la huida y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos. También se ocupó la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926.

Asimismo, fueron colectadas 10 cadenas color amarillo, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock calibre .40 con cápsulas, además de casquillos y otros elementos que forman parte de los análisis técnicos y periciales desarrollados por los organismos correspondientes.

La Policía Nacional exhorta a los prófugos a que se entreguen por la vía que entiendan idónea, para que respondan por el hecho que se les imputa.