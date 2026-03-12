Captan en video asalto con presunta “burundanga” contra estudiante en Villas Agrícolas

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Una estudiante de arquitectura de la Universidad Dominicana O&M fue víctima de la sustancia denominada “burundanga” en la intersección de la avenida Duarte con San Juan de la Maguana (38), en Villas Agrícolas, Distrito Nacional.

La joven Natacha Beltré, de 21 años, fue interceptada por tres personas, entre ellas una mujer con antecedentes en esa práctica, quienes la despojaron de una cédula, un reloj y más de tres mil pesos en efectivo, luego de perder el conocimiento.

La acción se produjo próximo al Banco de Reservas, en la avenida Duarte, luego de que la estudiante saliera de su apartamento, próximo al Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescars), en la esquina de la Duarte con Nicolás de Ovando, sector Capotillo.

Estudiante de arquitectura es víctima de la “burundanga” en Villas Agrícolas y la obligan a despojarse de pertenencias

Desde ese lugar Beltré fue conducida hasta el otro lado de la avenida Duarte y, en un lugar de poca circulación de personas, la obligaron a despojarse de sus pertenencias.

En videos suministrados por su padre, Joselito Beltré, se observa el momento en que la estudiante está a merced de los delincuentes bajo los efectos de la “burundanga”.