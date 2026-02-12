Cooperativas en RD: UASD reúne expertos para discutir autonomía y reformas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Especialistas en sistema corporativo analizarán a partir de este viernes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la situación de las cooperativas y los desafíos que tiene ese sector para continuar incidiendo en la economía dominicana.

Dentro de los expertos que tocarán temas cruciales para el sector, se encuentran Julito Fulcar, Senador por la Provincia Peravia; Luis Ortega Rincón, Economista; Nicolás Jiménez, Director de la Escuela de Economía de la UASD; Francisco Luciano, Director de COOEPROAUSD; y Nicolás Cruz Tineo, Director del Instituto de Economía Solidaria (IDEAC).

Políticas Públicas, Marco Jurídico-legal y Desafíos Actuales

El senador Fulcar, junto a otros expertos, estará en el panel que tratará el tema de la autonomía o bancarización de las cooperativas, una de la disyuntiva que vive ese sector.

Otro de los paneles de discusión será “Procesos de Reformas y Legislación Cooperativa”, que contará con los expositores Mélido Mercedes, Diputado por San Juan de la Maguana; Yanio Concepción, de la Cooperativa Vega Real; Héctor Sánchez, Director del Instituto de Emprendurismo de la UASD y el invitado internacional Iván Alex Otero Matos, experto en la materia, desde Puerto Rico.

El seminario, que se extenderá hasta el sábado, será realizado en el Paraninfo de la Faculta de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la universidad más antigua del Nuevo Mundo, es una iniciativa del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD.

La actividad, que se organiza en coordinación con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), contará además con una jornada de consultas en la que participarán las bases del movimiento cooperativo y organismos especializados; y se planifica desarrollarlo en las diferentes regiones del país en el primer trimestre del año.

El movimiento cooperativo, un sector que moviliza un aproximado del 12% del producto bruto interno, según estimaciones del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y otros organismos, implica activos que sobrepasan los 387 mil millones de pesos, en un universo de más de 2,300 cooperativas y por encima de una población afiliada de más del 20% de la población del país.

«El programa del seminario incluye también un análisis del contexto del proceso de las reformas del sistema cooperativo en países con condiciones similares a la de República Dominicana y un examen riguroso de las diversas propuestas de ley existentes en la perspectiva de construir en forma participativa, una sola propuesta de ley que pueda ser encaminada a las cámaras legislativas en su próxima jornada de sesiones », explicó Fernando Peña, Coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas.

Sostuvo que la academia toma la iniciativa de estudiar el tema junto a sus actores para servir a la construcción de una propuesta de ley que contribuya a elevar la función social del cooperativismo, en la lógica de que se potencie el sentido de justicia social en la economía dominicana aportando a la contención de las perspectivas que amenazan la financiación y el monopolio de la economía social y solidaria que tanta potencialidades tiene para aportar al desarrollo nacional con justicia social.

La actividad cuenta con el auspicio de las principales entidades del cooperativismo incluyendo Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD (COOEPROUASD), Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOOPE), Centro Iberoamericana para el Desarrollo de la Economía Social (CIDES), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios (COOPROUNI), entre otras entidades.