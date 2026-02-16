Banca
Crea Crédito alcanza más 29 mil personas
De ese total, más de 8,000 usuarios han culminado el programa, cumpliendo con sus compromisos financieros.
Qik Banco Digital Dominicano informó que Crea Crédito, programa pionero de inclusión y educación financiera, alcanza ya a más de 29,900 personas, quienes han comenzado a desarrollar su historial crediticio formal mientras aprenden a manejar sus finanzas personales responsablemente y crean el hábito del ahorro.
Esto les ha permitido acceder a productos financieros en mejores condiciones, integrándose plenamente al sistema bancario formal.
“Crea Crédito se ha convertido en una oportunidad real para miles de dominicanos que antes no podían acceder al crédito formal. Hoy, ellos encuentran aquí un camino para avanzar. Nuestro compromiso es seguir creciendo a su lado, impulsando sus metas y aportando al bienestar de sus familias”, expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik.