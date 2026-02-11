Crecimiento con propósito

Creado: Actualizado:

El crecimiento económico sigue siendo uno de los principales indicadores del desempeño de una nación, pero en 2026 el verdadero reto no es solo crecer, sino crecer con propósito. La República Dominicana ha mostrado una notable capacidad de expansión en los últimos años, impulsada por sectores como el turismo, las zonas francas, la construcción y las remesas. Sin embargo, el desafío actual es transformar ese crecimiento en bienestar sostenible para la población. Un crecimiento sólido debe traducirse en mejores salarios, mayor productividad y oportunidades reales de empleo formal. Para lograrlo, se requiere fortalecer la inversión en capital humano, impulsar la innovación tecnológica y facilitar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el desarrollo del mercado de valores dominicano representa una herramienta clave para canalizar recursos hacia proyectos productivos de largo plazo.

Opinión Expectativas Económicas para el 2026 Adán Rafael De Camps Martínez

La estabilidad macroeconómica ha sido un pilar fundamental, pero ahora es momento de profundizar reformas que permitan mayor competitividad, simplificación regulatoria y seguridad jurídica. Además, la integración de la economía digital y la transición hacia energías limpias pueden convertirse en motores estratégicos del crecimiento futuro. El crecimiento económico no debe medirse únicamente en cifras del PIB, sino en la capacidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La meta es clara: una economía dinámica, inclusiva y preparada para los retos globales. Solo así la República Dominicana podrá consolidar un desarrollo sostenido que beneficie a todos. Esto exige liderazgo, disciplina fiscal y alianzas público-privadas que conviertan crecimiento en oportunidades reales para dominicanos.