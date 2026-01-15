Expectativas Económicas para el 2026

Creado: Actualizado:

La República Dominicana llega al 2026 con un punto de partida favorable en términos macroeconómicos, pero también con desafíos que exigirán disciplina, reformas y visión estratégica. Las expectativas económicas para ese año estarán marcadas por la capacidad del país de sostener el crecimiento, atraer inversión y mejorar la productividad en un contexto global aún incierto. En términos de crecimiento, se espera que la economía continúe expandiéndose por encima del promedio regional, apoyada en sectores clave como turismo, zonas francas, construcción y servicios.

Sin embargo, el verdadero reto no será solo crecer, sino hacerlo con mayor calidad, impulsando encadenamientos productivos, innovación y valor agregado nacional. La inversión jugará un rol central en las perspectivas del 2026. La estabilidad macroeconómica, el marco legal y la posición geográfica seguirán siendo ventajas competitivas para captar capital extranjero. A la vez, será fundamental fortalecer la inversión local, facilitando el acceso al financiamiento productivo y promoviendo un mercado de capitales más profundo y dinámico que canalice ahorro hacia proyectos estratégicos.

En lo monetario y financiero, la estabilidad de precios y del tipo de cambio continuará siendo un pilar de confianza.

Para 2026, el desafío estará en equilibrar condiciones financieras favorables para la actividad económica sin comprometer la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos años. Finalmente, las expectativas económicas del 2026 dependerán en gran medida de la capacidad del país para invertir en capital humano, digitalización e infraestructura. Este año no debe verse solo como una meta, sino como una oportunidad para consolidar un modelo económico más competitivo, resiliente y sostenible.