Crecimiento de República Dominicana se destaca en la región

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

En momentos en que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe pierde dinamismo, la República Dominicana emerge con un crecimiento proyectado por la CEPAL de 4% para 2026 —tras un modesto 2.1% en 2025—, muy por encima del promedio regional, estimado en 2.2%.

El repunte dominicano adquiere mayor relieve si se considera que, según el mismo organismo, 24 de los 33 países de la región verán desacelerarse sus economías. En ese paisaje de ritmos apagados, el país avanza con paso más firme, casi a contracorriente.

Con todo la cifra proyectada —en una economía acostumbrada a expandirse por encima del 5%— puede leerse también como una suerte de retorno a la normalidad, tras la languidez del año anterior. No es un salto vertiginoso, sino una recuperación que, sin estridencias, vuelve a encender el pulso productivo.

Aun así, el dato es alentador: cobra valor precisamente porque se inscribe en un contexto regional de enfriamiento. Ese contraste sugiere una resiliencia relativa, apuntalada, muy probablemente, por el dinamismo del turismo, el empuje de las zonas francas y el sostén constante de las remesas.

Crecer al 4% es, sin duda, una buena noticia en el escenario actual, pero resulta insuficiente si la meta es dar el salto cualitativo hacia el desarrollo: elevar la productividad, diversificar la matriz económica y robustecer la calidad institucional.