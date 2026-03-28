¿En cuánto amanece el dólar este sábado 28 de marzo en República Dominicana?

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El Banco Central de la República Dominicana informó que la tasa de cambio del dólar estadounidense se ubica este sábado en RD$59.7404 para la compra y RD$61.0416 para la venta, según el cierre del 27 de marzo de 2026.

La entidad explicó que estos valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones del mercado spot, incluyendo efectivo, transferencias y cheques, y excluyen operaciones del mercado de derivados financieros.

Asimismo, indicó que estas tasas servirán de referencia para las operaciones oficiales hasta el 30 de marzo de 2026, conforme a lo establecido en el Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.