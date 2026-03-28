Vaguada seguirá golpeando el país: lo que se espera esta tarde

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará incidiendo sobre el territorio nacional, generando aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente en horas de la tarde.

La institución señaló que, en las primeras horas del día, se han observado nublados acompañados de chubascos pasajeros y débiles en localidades del noreste y suroeste del país, condiciones que persistirán durante la mañana.

Explicó que, después del mediodía, la vaguada se combinará con el calentamiento vespertino, favoreciendo incrementos significativos de la nubosidad, que darán lugar a aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo detalló que estas condiciones se presentarán principalmente en provincias como Independencia, Bahoruco, Pedernales, Barahona, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y San Pedro de Macorís, así como en el Gran Santo Domingo.

Asimismo, la entidad indicó que, al iniciar la noche, se espera una reducción paulatina de estas condiciones, observándose únicamente chubascos pasajeros en localidades cercanas a la costa norte.

En cuanto a las temperaturas, precisó que se mantendrán agradables durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, principalmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse episodios de niebla o neblina.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En nivel de alerta se encuentran las provincias Santiago, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega y Monseñor Nouel; mientras que en aviso meteorológico están La Altagracia, Samaná, Monte Plata, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y San Pedro de Macorís, así como el Gran Santo Domingo.

La institución exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.