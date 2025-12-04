Brisita Navideña: Cómo lograr la cena de Nochebuena con solo RD$1,500, según chef Wandy Robles

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En pleno lanzamiento oficial de la Brisita Navideña -el bono de RD$1,500 que otorga el Gobierno durante la época festiva- el chef Wendy Robles compartió cómo elaborar una cena completa con ese mismo monto, destacando que “no es la cantidad, es la creatividad”.

Robles explicó al periódico HOY que las familias pueden armar un menú económico compuesto por moro de guandules, pollo, postre y una ensalada rusa. Sin embargo, si la papa está muy costosa, recomendó sustituirla por una ensalada de pasta, que sale más económica.

Entre sus consejos, señaló que productos como la mayonesa o la mantequilla pueden comprarse en porciones pequeñas o en sobres, para abaratar costos.

Sobre la proteína principal, indicó: “Hicimos un pollo entero, pero también pueden ser muslos de pollo, que son más baratos”. Como postre, sugirió una preparación sencilla con galletas María, cuyo paquete ronda los RD$65, más tres manzanas, azúcar y canela.

El chef admitió que, obviamente, “RD$1,500 no dan para una pierna (de cerdo), pero da para un pollo sabroso; es más, da para cuatro”.

Asimismo, recomendó revisar primero lo que ya se tiene en casa: “Lo primero es que tú tienes que ver qué tienes en casa y con qué lo vas a complementar. No compres el pote grande; en muchos colmados y supermercados puedes comprarlo al detalle”.

¿Qué comprar y cómo prepararlo?

En un video producido por Supérate, Robles mostró paso a paso cómo preparar una cena utilizando únicamente los RD$1,500 del bono. La compra incluyó:

Pan telera: RD$89

Cilantrico: RD$47

Berenjena: RD$83

Zanahoria: RD$16.56

Ajo, ají y cebolla: RD$44.79

Pollo fresco: RD$290.72

Manzanas, papas y galletas María: RD$251.59

Leche condensada: RD$109

Queso cheddar: RD$91.74

Queso parmesano: RD$134

Papas selectas: RD$104.92

Arroz selecto: RD$69

Guandules y Petit Pois: RD$164

El total ascendió a RD$1,496.

Con estos ingredientes, el chef preparó un pastelón de berenjenas con queso en salsa roja, ensalada rusa, pollo horneado y un postre frío elaborado con manzanas caramelizadas y galletas María, acompañado de pan telera.