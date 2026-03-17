Daniel Liranzo afirma sector zonas francas vive buen momento

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las exportaciones de las zonas francas aumentaron 2.3% en los primeros dos meses de este 2026 en relación a igual período del 2025, y pasar de US$1,215 millones a US$1,243 millones.

La información fue ofrecida por el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo, al ser entrevistado por el diario HOY.

Reconoció que, aunque el porcentaje no es elevado, debe tomarse en cuenta el entorno internacional, por lo que puede considerarse un buen crecimiento para el inicio del año.

Expresó que ese incremento fue impulsado por los dispositivos médicos, con un 7.5%, tabaco y derivados, con 10.5%, y productos eléctricos y electrónicos, con 14.9%.

Resaltó que también ha habido un incremento de las inversiones en los dos primeros meses de este año, fruto de la diversificación de sus actividades productivas y el apoyo del gobierno.

Esa diversificación, dijo, ha permitido que el sector no dependa de un solo subsector, como ocurrió en el pasado con el textil.

Señaló que espera que continúe el nivel crecimiento del sector para este año 2026, debido a que están entrando empresas nuevas y haciendo ampliaciones de empresas

existentes.

Afirmó que el sector de zona franca se encuentra en buen momento y va a seguir en esa dirección en este año.

Recordó que el año pasado 2025 el espacio ocupado creció en 1,300,000 pies cuadrados. El mayor crecimiento se registró en la provincia Santo Domingo y la Región Norte.

Resaltó que las compras locales de las zonas francas en el 2025 superaron los RD$130,000 millones.