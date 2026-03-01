DASAC implementa en Gaspar Hernández segunda fase del protocolo de emergencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director General de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona, encabezó este domingo en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, el inicio de la segunda fase del protocolo de emergencia que consiste en la entrega de kits de raciones crudas, electrodomésticos y enseres del hogar a las familias afectadas por el desborde del rio Boba como consecuencia de los fuertes aguaceros de los últimos días.

El funcionario llegó al lugar en la mañana de este domingo con varios camiones cargados con los insumos necesarios para ser distribuidos entre la población en condiciones de vulnerabilidad por los efectos de las inundaciones, que dejaron a cientos de familias sin el mobiliario de sus hogares, muchos de ellos, con sus viviendas destruidas.

Además, se reunió con otros funcionarios gubernamentales, municipales y legislativos de la zona, con quienes conversó sobre las intervenciones necesarias a realizar por DASAC y otras instituciones.

Acompañado de un equipo de técnicos de la institución, Féliz Arbona, recorrió varios sectores del municipio para constatar de primera mano las necesidades de los residentes en el lugar, dejando iniciado los trabajos de levantamientos de los daños a las viviendas y las entregas kits de raciones crudas, camas, juegos de sala, comedor, neveras, estufas, cilindro de gas, televisores, abanicos, entre otros utensilios.

El director general de DASAC indicó que, siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader Corona, se encaminaran grades esfuerzos a favor de las familias afectadas para devolverle la tranquilidad y el sosiego.

Además de la distribución de alimentos y enseres del hogar, se realizaron las evaluaciones de los daños en las viviendas, a fin de dirigir un programa de reparación de techo.

“Nos trasladamos hoy aquí para ver la magnitud de los daños y continuar con los trabajos de apoyo a cada una de las personas afectadas. Como ustedes están viendo, hoy iniciamos con la segunda etapa que es la entrega de comida cruda, enseres y electrodomésticos para que cada uno de los residentes reciban la mano amiga de nuestro Gobierno”, declaró.

El director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, aseguró que la institución se mantendrá presente por el tiempo que sea necesario hasta devolverle la tranquilidad a las familias afectadas con las inundaciones.

También estuvieron presentes los subdirectores, Luz Estrella, Gerardo Gómez, el director de Planificación, Marino Pérez, la directora de Asuntos Sociales y otros.

Desde que a principio de semana iniciaron las fuertes lluvias en las provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Samana, se activó el Comité de Emergencia de DASAC y fueron enviados como representantes de la dirección general varios subdirectores y un personal técnico que se ha mantenido dando asistencia, iniciando con la entrega de miles de raciones de comida caliente a través de los comedores comunitarios y las cocinas móviles.