Piden a Luis Abinader reconstrucción de carretera turística Tenares- Gaspar Hernández

TENARES.- El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) le hizo un llamado al Presidente Luis Abinader, para que disponga cuanto ante la reconstrucción de la carretera turística que une este municipio con Gaspar Hernández, la cual define el organismo como colapsada e intransitable.

En una carta enviada al primer mandatario vía el Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Eduardo Estrella y que es firmada por el presidente del CRD, el doctor José Aníbal García y copia de la cual obtuvo este medio, el organismo critica la pésima situación de dicha vía, la cual representa un importante puntal para el desarrollo no solo de Tenares o la provincia Hermanas Mirabal, sino para toda la región del nordeste.

“Reciba un respetuoso saludo en nombre del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), las fuerzas vivas de la provincia Hermanas Mirabal y región Nordeste. Nos dirigimos a usted con carácter de urgencia para reiterar la crítica situación en que se encuentra la carretera que comunica a los municipios de Tenares y Gaspar Hernández, cuyo estado actual puede calificarse, sin exageración, como colapsado e intransitable en varios tramos, agravado recientemente por las lluvias”, dice el CRD.

Continua diciendo, que “Desde hace varios años, y de manera sostenida durante su gestión gubernamental, la senadora provincial, diputados, gobernación, alcaldes, empresariado, organizaciones sociales y comunitarias, articulados en el Consejo Provincial de Desarrollo de Hermanas Mirabal, han señalado esta obra como la prioridad número uno a ser atendida por el Gobierno central”, expresa la misiva.

Sin embargo y a pesar de las múltiples comunicaciones y gestiones institucionales en donde se ha advertido el progresivo deterioro de la vía y el riesgo de colapso que hoy lamentablemente se ha materializado, hasta la fecha no se ha producido una respuesta efectiva del Ministerio de Obras Públicas.

En ese sentido, expresa el CRD, la situación ha alcanzado niveles de desesperación en ambas poblaciones y en las comunidades vinculadas a este eje vial, afectando el transporte de personas, la producción agrícola, el comercio, el acceso a servicios básicos y la seguridad vial, ya que resulta difícil comprender la prolongada falta de intervención en una infraestructura de tan alta relevancia regional y nacional.

“Confiamos, señor Presidente, en su conocida sensibilidad hacia las necesidades de las comunidades y en su compromiso con el desarrollo equilibrado del territorio. Por ello solicitamos, respetuosamente, que se disponga con carácter prioritario y urgente, la intervención integral de la carretera Tenares – Gaspar Hernández, ya sea mediante su reconstrucción, rehabilitación profunda o el mecanismo técnico que el Ministerio de Obras Públicas estime pertinente, pero que garantice una solución definitiva y segura”, expresa el documento.

Dicen, que el CRD y las fuerzas vivas de la provincia, reiteran su disposición de colaboración institucional para acompañar y facilitar los procesos que conduzcan a la pronta solución de esta problemática, en beneficio de toda la región Nordeste y del país.