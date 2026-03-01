Dirigente de izquierda dice que en el país hay fragilidad política

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Durante el presente 2026, la República Dominicana enfrentará graves desafíos institucionales, todo esto debido a que sus líderes no han tomado con seriedad y profundidad el Proyecto de Nación iniciado por el Patricio Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios en el 1844.

De acuerdo al dirigente de izquierda y escritor francomacorisano, Francisco Miguel Herrera, el país se encuentra envuelto en una estabilidad política que muchos repiten como un mantra, pero que, al examinarla con detenimiento, asegura, la misma muestra más fragilidad que fortaleza.

“Es una estabilidad encomillada, sostenida por factores externos, por la inercia institucional y por una ciudadanía reducida, en gran medida, a un rol electoral cada cuatro años, la cual lejos de consolidar el proyecto de nación libre, soberana e independiente iniciado por los Trinitarios en 1844, esta estabilidad mantiene al país en un estado de vulnerabilidad permanente”, dijo.

En ese sentido, el tambien politólogo dominicano dijo, que lo que vive el pais, es una estabilidad aparente, pues dijo que cuando se le pregunta a cualquier nacional sobre el tema, la respuesta inmediata suele ser “sí”, pero esta carece de análisis.

“La estabilidad actual no nace de instituciones fuertes ni de una clase política comprometida con el bien común, sino de la subordinación de actores políticos al poder estadounidense. La tutela de grupos empresariales que condicionan decisiones públicas. La penetración del narcotráfico en estructuras políticas y económicas. La incompetencia y el afán de enriquecimiento rápido de muchos dirigentes. La manipulación de una población con baja educación política, vulnerable a dádivas y compra de votos”, precisó.

Advierte Herrera, que los organismos internacionales proyectan para este 2026 un crecimiento entre 3.6 % y 4.5 %, pero indican que la incertidumbre global y la política comercial de Estados Unidos seguirán afectando al país, ya que los indicadores clave muestran un panorama que exige vigilancia, como por ejemplo el PIB el cual cerró 2025 con apenas 2.5 %, lejos del potencial histórico del 5 %.

Precisa que la inflación proyectada para 2026 es de 4 %, aunque en noviembre de 2025 ya estaba en 4.84 %, en donde el comercio mundial crecerá solo 0.5 %, afectando exportaciones dominicanas, pues asegura que al la economía depender excesivamente del turismo, vulnerable a percepciones de seguridad y estabilidad.

“Hay un hecho que debemos tener bien pendiente, y es que los expertos coinciden en la fragilidad estructural, por ejemplo, Henry Hebrard dice que el 2026 inició mejor que el 2025, pero sigue vulnerable a eventos internacionales, César Dargán dice que la economía dominicana está condicionada por EE. UU. y la crisis haitiana, mientras que Rosario Espinal asegura que persisten problemas en servicios públicos y movilidad urbana que afectan la percepción social”, dijo.

Precisa que aunque el país exhibe estabilidad macroeconómica, la realidad social muestra retrocesos cotidianos ya que la inversión pública se mantiene entre 1.5 % y 2.5 % del PIB, insuficiente para sostener el crecimiento y mejorar servicios esenciales.