Cómo se pone un satélite en órbita: pasos básicos

Con la novedad de que República Dominicana tendría su propio puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, una de las principales interrogantes es cómo se coloca un satélite en órbita y qué proceso implica.

De acuerdo con una investigación del Centro Espacial INTA Torrejón, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, realizada por María José Bonilla, el lanzador -conocido en inglés como rocket- es el elemento encargado de poner el satélite en órbita, venciendo la fuerza de gravedad y ubicándolo en el punto deseado del espacio.

Además, el cohete protege al satélite durante uno de los momentos más críticos del proceso: su paso por la atmósfera terrestre.

¿Cómo funciona un lanzador?

Un lanzador es un vehículo generalmente cilíndrico que utiliza propulsores líquidos o sólidos. Estos generan gases calientes que son expulsados a gran velocidad por una tobera (boquilla).

Al expulsar los gases hacia atrás, se produce una fuerza de acción y una fuerza de reacción en sentido contrario, lo que impulsa el cohete hacia adelante. Este principio está basado en la tercera ley del movimiento de Isaac Newton: a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta.

Como los cohetes transportan su propio combustible y oxidante, pueden operar fuera de la atmósfera, donde no hay oxígeno.

Paso a paso: ¿Qué ocurre durante el lanzamiento?

1. Despegue: El cohete enciende sus motores y comienza a elevarse, superando la gravedad terrestre.

2. Ascenso y separación de etapas: Muchos lanzadores están compuestos por varias etapas que se desprenden a medida que consumen su combustible, reduciendo peso y permitiendo mayor velocidad.

3. Salida de la atmósfera: El satélite permanece protegido por una cubierta hasta que el cohete atraviesa las capas más densas de la atmósfera.

4. Inserción en órbita: Una vez alcanzada la velocidad necesaria (aproximadamente 28,000 km/h para órbita baja), el satélite se libera en el punto calculado.

5. Estabilización: El satélite activa sus propios sistemas para mantenerse en su órbita definitiva.

¿Todos los cohetes son iguales?

No. El tamaño y la potencia del lanzador dependen de la carga que deba transportar. No es lo mismo enviar un pequeño satélite de comunicaciones que una nave de gran tamaño destinada a explorar Marte.

Sin embargo, el principio físico es el mismo en todos los casos, basado en los fundamentos matemáticos desarrollados por científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton para entender el movimiento.