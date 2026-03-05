Lo que debemos saber sobre el valor del peso

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Tras una depreciación del peso dominicano cercana al 4 % en 2025 —en contraste con lo que habría sugerido la depreciación del dólar en el mercado internacional— el año ha comenzado con una apreciación de la moneda local que supera también el 4 %.

El ancla fundamental de este comportamiento ha sido el desempeño sobresaliente de los sectores generadores de divisas. En 2025, estos aportaron ingresos históricos ascendentes a US$47,300 millones, superando en más de US$3,400 millones los registros de 2024. Esta dinámica se ha mantenido en los primeros meses de 2026.

Basta observar dos indicadores clave: en enero, el país recibió US$982.8 millones en remesas, un aumento de 5.0 % respecto a enero de 2025. En ese mismo mes, llegaron 1,219,606 visitantes, para un crecimiento de 5.5 % interanual, 14.2 % respecto a 2024 y 61.7 % en comparación con 2019.

Este dinamismo, sumado a reservas internacionales que en febrero superaron los US$16,100 millones —equivalentes a más de 12 % del PIB y alrededor de seis meses de importaciones, por encima de las métricas recomendadas por el FMI— ha dado un sólido respaldo estructural a la moneda dominicana.

También podría estar incidiendo como catalizador el efecto rezagado de la depreciación del dólar en el mercado global sobre la moneda local. El ICE U.S. Dollar Index (DXY), que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas relevantes, cayó aproximadamente 7.6 % entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Esto implica un debilitamiento significativo del dólar frente a las principales divisas internacionales en ese período.

Ese declive fue señalado en diversos análisis como uno de los peores desempeños recientes del dólar, asociado a factores como políticas comerciales, expectativas de tasas de interés y flujos globales de capital.

Sin embargo, este no parece ser el determinante estructural del movimiento cambiario en la República Dominicana. La causa principal sigue siendo doméstica, como ha ocurrido históricamente: el tipo de cambio es más sensible a los flujos reales de divisas, la liquidez en pesos y la gestión del Banco Central que a movimientos puramente globales. Esto confirma que el flujo de divisas -turismo fuerte, remesas elevadas, buena entrada de inversión extranjera- permite superar la demanda y constituye el factor de mayor relevancia que impulsa la apreciación de la moneda doméstica.

Este canal podría explicar entre el 3% y el 4% del movimiento, equivalentes a entre 2 a 2.5 pesos del ajuste.

O sea, en la República Dominicana el tipo de cambio es más sensible a: flujos reales, liquidez en pesos y manejo del Banco Central.