Zhamira viene a Santo Domingo con "Curita para el Corazón"; lea aquí todos los detalles

La cantante venezolana Zhamira llegará a la República Dominicana en el marco de su más reciente gira de conciertos, “Curita para el corazón”, presentándose en Hard Rock Café Blue Mall de la mano de We Entertainment.

Pautado para el 23 de mayo, será la primera vez que Zhamira se presenta en el país, donde traerá su repertorio que incluye canciones de su disco homónimo, así como de toda su trayectoria tales como “Extrañándote”, “Dicelo”, “Estrellita”, “Otra vez” y “¿Cómo se olvida”, entre muchas otras.

“No puedo creer que estoy anunciando esto. Nos vemos en el Curita Para el Corazón Tour, porque definitivamente hay heridas que solamente sanan en vivo”, manifestó la cantante.

Cabe destacar que Zhamira Zambrano, nombre de pila, lanzó su disco debut, “Curita para el corazón” en noviembre pasado, el cual incluye colaboraciones con su esposo, el artista urbano Jay Wheeler, con Noreh, Greeicy y Kennyy.

La gira se presentará, además, en San Juan, Puerto Rico; Miami, Orlando, Nueva York, Lima, Perú; y Santiago, Chile. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.