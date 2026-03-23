15 medidas de países ante la guerra en Medio Oriente: cómo responden y por qué

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La guerra actual en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero, ha obligado a numerosos países a adoptar medidas urgentes, que van desde la liberación de reservas estratégicas de petróleo hasta la promoción del ahorro energético y el fortalecimiento de la cooperación diplomática, con el objetivo de mitigar sus efectos económicos y sociales.

A continuación, te presentamos las 15 medidas más relevantes y los países en los que se han implementado:

República Dominicana

En el caso del país caribeño, el presidente Luis Abinader instó este domingo a las empresas a adoptar esquemas de trabajo remoto, a los ciudadanos a optimizar el uso de combustibles y destacó que, como sociedad, “debemos actuar con conciencia y eficiencia”.

Asimismo, el gobernante dominicano señaló que su Gobierno se ha planteado tres objetivos fundamentales: en primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. “Para ello, seguiremos protegiendo a los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total", comunicó.

Agregó que también se monitorean los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, para mantener sus precios a los niveles previos a la crisis. De esta manera, se evitará que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos para las familias dominicanas.

Adinader, además, apuntó que se procura sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro.

Australia

De su lado, el Gobierno australiano ha optado por reforzar la flexibilidad laboral y activar medidas de contingencia sobre el suministro. Entre ellas, la liberación parcial de reservas estratégicas de combustible, equivalente a unos seis días de gasolina y cinco de diésel, para aumentar el margen de respuesta del mercado interno.

De igual forma, anunció una flexibilización temporal de los estándares de calidad del combustible durante 60 días, lo que permitirá elevar el contenido de azufre en la gasolina e incorporar alrededor de 100 millones de litros adicionales al mercado cada mes.

Japón, Corea del Sur y China

En Corea del Sur, el presidente Lee Jae-myung ha urgido a imponer un límite al precio del combustible, una medida aplicada por última vez en el país asiático en 1997 y a la que Seúl podría recurrir esta misma semana, de acuerdo con lo afirmado por el jefe de Gabinete para Asuntos Políticos, Kim Yong-beom, en una rueda de prensa.

La ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama, apuntó tras la reunión de jefes económicos del G7 la víspera que Tokio está dispuesto a liberar reservas de crudo, si bien subrayó la necesidad de mayor cooperación entre los países del grupo para tomar este paso.

China, principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo —y también uno de los países asiáticos con más reservas de crudo y GNL—, afirmó que adoptará las "medidas necesarias" para salvaguardar su seguridad energética y pidió garantizar suministros "estables y fluidos".

Sudeste Asiático

Filipinas ordenó reducir a cuatro días la jornada de varios departamentos del Gobierno, medida efectiva desde el lunes para ahorrar combustible.

En Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder raciona el combustible e impone restricciones a la circulación.

Tailandia, uno de los países más dependientes de las importaciones, congeló durante 15 días los precios del diésel y anunció que se prepara para utilizar herramientas fiscales. También ordenó teletrabajar al personal de oficinas gubernamentales no vinculadas a servicios públicos y pidió a la población general "optimizar el uso de aire acondicionado" y "fomentar el uso de las escaleras" en lugar de los ascensores.

Sur de Asia

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció medidas de austeridad, entre ellas el cierre durante dos semanas de escuelas y universidades y la reducción a cuatro días de la jornada de todas las oficinas gubernamentales.

Islamabad también ha recortado a la mitad la asignación de combustible para vehículos oficiales, a excepción de ambulancias, y ha solicitado a empresas públicas y privadas que garanticen que la mitad de su personal trabaje desde casa.

Bangladés también ha ordenado el cierre de todas las universidades hasta el fin del mes del Ramadán y ha establecido un protocolo de ahorro energético que incluye la regulación del uso de aires acondicionados y luz artificial.

En India, si bien el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh, aseguró que las importaciones fluyen sin problemas por rutas alternativas a Ormuz, dicho ministerio ordenó a las plantas maximizar la producción de Gas Licuado de Petróleo y entregar toda la producción a las comercializadoras estatales.