Departamento Aeroportuario recibe solicitudes de jóvenes en feria de empleo del sector aeronáutico

El Departamento Aeroportuario (DA), se sumó este viernes a la celebración de la cuarta Feria de Empleos del sector aeronáutico, en la que orientó a decenas de jóvenes participantes sobre el rol de la institución y recibió sus hojas de vida para las vacantes disponibles.

El evento, organizado por el Instituto de Aviación Civil (IDAC), se desarrolló en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, con la participación de las principales empresas y entidades del sector.

Aprovechen este día, escuchen, aprendan. Cada conversación puede abrirles puertas; Su futuro empieza con pasos como este, exhortó a los jóvenes Clara Fernández, directora de la ASCA.

Mientras que, decenas de los jóvenes participantes que acudieron al Stand del DA, expresaron su deseo de trabajar para la institución encargada de la supervisión de los aeropuertos y recibieron brochures, llaveros y orientaciones verbales.

Tengo muchas expectativas de esta feria, creo que fue excelente. Creo que debería irse con más frecuencia. La verdad deseo poner todo mis conocimientos al servicio del Departamento Aeroportuario, expresó el estudiante Beiker Francisco, mientras entregaba su currículum.

500 vacantes

En su discurso central, Fernández anunció la disponibilidad de 500 vacantes disponibles y pidió a los jóvenes entregar sus hojas de vida a las empresas.

Entre los puestos están soportes de líneas aéreas, auxiliar de protocolo, técnico de ingreso, camarero, supervisor técnico aeroportuario, mensajero externo, agentes de operaciones y plataformas, auxiliar de almacén, recepcionista, supervisor de terminal ejecutiva.

Además, mecánicos de aeronaves, analista, maletero, auxiliar de protocolo, piloto, tripulante de cabina, técnico de mantenimiento, analista de datos, supervisor de aeropuerto, entre otros.

Entre las empresas participantes, están Punta Cana Airport, Arajet, Skyhigh, ENNALAS, FUNDAPEC, IASCA, UQV República Dominicana, We are AVIAM, Pilarte Cargo, Talleres Aeronáuticos del Caribe.