Sinatrae cumple 40 años y denuncia discriminación en el sector de Enfermería

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE) alertó hoy sobre la posible eliminación de incentivos por tiempo de servicio y el déficit de personal en los hospitales, lo que afecta la calidad asistencial.

Al conmemorar su 40 aniversario durante una eucaristía en la Iglesia las Mercedes, la secretaria de Sinatrae, Arelis De Salas Alcántara, denunció que el Servicio Nacional de Salud (SNS) busca retirar el incentivo por tiempo en servicio al personal de enfermería sin una explicación que lo justifique.

Se quejó de que las autoridades tratan de escudarse diciendo que su aplicación inició en el 2016 pero explicó que ese año lo que se hizo fue aplicárselo a las enfermeras del antiguo seguro social, que no lo tenían aplicado, mientras que a las del Ministerio de Salud (hoy SNS) lo que se les hizo fue nivelarles el salario porque ganaban menos dinero.

Respecto al déficit de personal, dijo que hay un trato discriminatorio contra el personal de enfermería puesto que mientras en el Ministerio de Salud se hablaba de un déficit de 48 mil enfermeras, el servicio Nacional de Salud (SNS) dice que no hay carencia.

“Este continúa siendo un punto intratable: mientras el ente rector lo reconoce, el SNS no lo acepta y en este dilema paga la enfermera que tiene sobrecarga laboral, eso percute de manera negativa en la calidad de los servicios”, explicó.

De Salas cuestionó además que hay casos en los que el personal de enfermería cumple funciones de supervisión o dirección, pero recibe salarios equivalentes al de auxiliares.

En ese sentido, indicó, las autoridades tratan a los enfermeros como si ejercieran una práctica empírica, pese a los altos niveles de formación auxiliares que ostentan: hay desde bachilleres técnicos hasta profesionales universitarios con maestrías, posgrado y doctorados. “Es un alto porcentaje de profesionales que está presentando sus servicios en los centros de salud sin que se valore su esfuerzo”.

Espera de más de dos meses

El 15 de septiembre pasado el presidente Luis Abinader le pidió a las enfermeras que le dieran un tiempo para analizar sus reclamos. Al salir de la reunión, realizada en el Palacio Nacional, el gremio le dio un compás de espera de 15 días para que se solucionaran los problemas que denunciaron.

A casi tres meses de aquella reunión, resaltó De Salas, siguen esperando que las autoridades les den una respuesta. Mientras a ellos los ignoran, apuntó, al Colegio Médico Dominicano le han dado respuesta dos veces después de esa reunión.

A pesar de las quejas, De Salas afirmó que Sinatrae celebra hoy sus 40 años con júbilo, ya que se han convertido en la herramienta principal de lucha de la enfermera dominicana. Esa lucha, aseguró, arreciará nuevamente en el mes de enero hasta que las autoridades le den respuesta al personal de enfermería ante sus justas reivindicacione