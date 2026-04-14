Detectan irregularidades eléctricas comercios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) detectaron irregularidades en varios establecimientos comerciales de ese municipio durante operativos de inspección.

Las entidades fiscalizaron los negocios Centro de Ahumados Ciabel, Clínica Soto González y el colmado La Gran Parada, donde identificaron anomalías que afectaban el consumo y la facturación real del servicio eléctrico.

De acuerdo con un informe técnico, las irregularidades representaban pérdidas estimadas en 101,167.28 kilovatios hora (kWh), equivalentes a RD$922,211.77 en facturación no percibida.

Edeeste y la Pgase indicaron que estos operativos forman parte de un plan conjunto para enfrentar el fraude eléctrico y reducir las pérdidas en la distribuidora.

Aseguraron que mantendrán las acciones contra conexiones irregulares, incluso en empresas de alto consumo.

Para 2026, Edeeste ejecuta una estrategia, a través de su Dirección de Gestión de Pérdidas, dirigida a enfrentar la manipulación y el fraude eléctrico.

Exhortaron a los usuarios en condición irregular a normalizar su situación y formalizar sus contratos con la empresa distribuidora.

Invitaron a quienes ya cuentan con servicio contratado a reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales.