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El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana informó este domingo la adopción de medidas laborales especiales en 28 provincias del país, debido a las condiciones climáticas adversas que podrían provocar inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La disposición se sustenta en el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que coloca en alerta amarilla al Distrito Nacional y a las provincias Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Bahoruco, Samaná, Independencia, Elías Piña, Duarte, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

En tanto, las provincias San Juan y Dajabón se encuentran bajo alerta verde.

Ante este escenario, el Ministerio exhortó a los empleadores cuyas operaciones se desarrollan en estas demarcaciones a flexibilizar la jornada laboral y, en la medida de lo posible, implementar el trabajo a distancia (teletrabajo), con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo.

Asimismo, recomendó que se acepten, con la debida justificación, los casos de trabajadores que no puedan llegar a tiempo a sus centros de trabajo como consecuencia de las condiciones climáticas.

La institución explicó que estas medidas responden al deber de garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores, en apego a la normativa laboral vigente y a los principios de protección de derechos fundamentales.

En ese sentido, recordó que, ante situaciones de emergencia, la prevención y la responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores son claves para salvaguardar la integridad física y el bienestar colectivo.

Finalmente, el Ministerio reiteró que estas disposiciones no implican la pérdida de derechos, beneficios o prerrogativas laborales, e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.