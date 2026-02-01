Deuda pública bajó a 47.9 % del PIB y sube gasto capital a 2.6 %

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La deuda pública se situó en 47.9 % del producto interno bruto (PIB) durante el 2025, mientras el gasto de capital alcanzó los RD$207,751.7 millones, correspondientes al 2.6 % del PIB, representando un incremento de 11 % respecto al 2024 y una ejecución de 18.0 % por encima del total aprobado en el presupuesto inicial del pasado año, según los resultados divulgados por el Ministerio de Hacienda y Economía.

El informe destaca que el Gobierno dominicano cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit equivalente al 3.45 % del PIB.

De acuerdo a ese ministerio, los resultados son “una clara señal de contención fiscal, consistente con los objetivos de sostenibilidad macroeconómica y estabilidad financiera, pese a un contexto adverso de presiones económicas internas y externas”.

Indica que los ingresos del sector público ascendieron a RD$1.246 billones, equivalentes al 15.6 % del PIB esperado, reflejando un crecimiento interanual de 2.8 %.

Resalta que el desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores niveles de recaudación del Impuesto Sobre la Renta, tanto de personas físicas, como de personas jurídicas, mayores niveles de pagos por ganancias de capital y el incremento en los aportes del sector minero, a consecuencia del alza del precio internacional del oro.

Destaca el aumento de la inversión pública. Entre las entidades con mayores niveles de ejecución presupuestaria se destacan el Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ministerio de Educación (Minerd) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

El gasto del Gobierno central alcanzó RD$1.521 billones, equivalente al 19.1 % del PIB, con una ejecución orientada a protección social, desarrollo productivo y una política fiscal de carácter contracíclico.

Explica que el gasto primario creció 4.9 % nominal, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2024.