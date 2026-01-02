DGII recaudó en 2025 más de RD$913 mil millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estima que el año 2025 tendrá recaudaciones acumuladas por RD$913,141.9 millones, los cuales representan un crecimiento de 7.9% con relación al 2024.

El recaudo proyectado en el mes de diciembre es de RD$80,325.8 millones para un crecimiento de 15.5% y RD$10,818.5 millones más en comparación a diciembre del 2024. Este monto implica un cumplimiento de 109.7%, equivalente a RD$7,111.9 millones más que lo estimado en el Presupuesto Reformulado.

Al ponderar estas cifras, el director general de la DGII, Luis Valdez Veras, afirmó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la gestión tributaria y la efectividad de las estrategias implementadas para promover el cumplimiento voluntario, mejorar los procesos de control y continuar avanzando en la modernización institucional.

En un comunicado la entidad resaltó que en el año 2025 en la DGII se pagaron RD$2,246,970,759.21 por concepto de 9,017 bonos para viviendas de bajo costo, los cuales benefician a igual número de familias como parte de la política social del Gobierno del presidente Luis Abinader.

Otro hecho a destacar es la reducción de la evasión del ITBIS a un 36.5%, su nivel histórico más bajo, según un informe realizado por la DGII junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que evidencia no solo una mayor formalización y cumplimiento por parte de los contribuyentes, sino también la eficiencia de la administración tributaria en materia de controles, transparencia y modernización.

Además, la institución incorporó 4,567 nuevos contribuyentes al Régimen Simplificado de Tributación (RST) durante el período enero-diciembre de 2025. Este régimen es parte del compromiso de la institución de facilitar y reducir los costos indirectos de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales liberales, micro y pequeñas empresas.

Avances de la Facturación Electrónica

En el ámbito de la Facturación Electrónica, la institución alcanzó un total de 15,616 contribuyentes emisores electrónicos, de los cuales 6,677 utilizan el Facturador Gratuito y 7,814 se encuentran en proceso de certificación.

Y se han emitido más de 1,331 millones de comprobantes fiscales electrónicos.