Doble sueldo: día, monto y todos los detalles de la regalía pascual

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Tesorería Nacional informó que el pago de la regalía pascual o sueldo 13 correspondiente a este año asciende a RD$34,448 millones, monto que será distribuido entre instituciones del Gobierno central, organismos descentralizados y pagos especiales en el exterior. Estos recursos comenzarán a pagarse en la primera semana de diciembre, a más tardar los días cuatro y cinco del mes.

El tesorero Luis Rafael Delgado afirmó que el monto total de este año representa un incremento aproximado de 2.5% respecto a la regalía pasada, debido a los ajustes regulares y variaciones de personal.

Detalló que este año, el Gobierno central, que incluye los ministerios y la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, otorgará un total de RD$25,281,176,766 por concepto de regalía.

Asimismo, las instituciones descentralizadas, entre ellas direcciones generales, institutos, corporaciones y otras entidades estatales, desembolsarán RD$6,074,531,319. Estos dos componentes suman los RD$31,355,708,085.

Delgado explicó que a este pago se agregan que deben realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo a personal en el exterior, lo cual se efectúa en dólares y euros. El monto equivalente en pesos asciende a RD$340,632,881 (US$5,394,882) y RD$708,802.63 (EUR 9,716.28), respectivamente.

El tesorero indicó que las transferencias correspondientes a otras instituciones totalizan RD$2,302,950,678, con lo que se completa la cifra global de más de RD$34,448 millones.

En una rueda de prensa el funcionario expuso que el pago está desglosado por cada ministerio, instituto y corporación, y que la Tesorería, como órgano ejecutor del sistema de pagos, se encarga de procesar las nóminas y coordinar la ejecución simultánea del desembolso.

Delgado resaltó que esperan realizar los pagos en la primera semana de diciembre y una vez concluyan los procesos de validación de nóminas. Señaló que ya casi todas las instituciones han remitido sus datos y la Secretaría de Seguridad trabaja en su procesamiento.

Recordó que los pagos gestionados en el país se realizan a través del Banco de Reservas, mientras que las obligaciones en el exterior mantienen su estructura en dólares y euros.