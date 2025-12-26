Dólar en 2025: Así se comportó la moneda este año en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 2025 estuvo marcado por la volatilidad del dólar en el mercado dominicano. Desde mediados de año, la tasa comenzó a fluctuar.

En diciembre, el vocero de las Agencias de Cambio, Rafael Peña, explicó al periódico Hoy que la divisa se ha mantenido en torno a los 64 pesos por dólar.

El agente cambiario José Miguel Contreras coincidió en que el año estuvo lleno de altibajos. Según sus registros, la compra se ubicaba en 62 pesos y la venta en 62.50 pesos hacia finales de año.

Miguel Contreras comprador de dólarAlexis Monegro

“Ha tenido épocas bajas y también altas. En julio, agosto y septiembre fue cuando más lenta estuvo la compra y la venta”, comentó Contreras.

Agente de Cambio "Negro Peña"Alexis Monegro

El Banco Central de la República Dominicana reportó que la tasa de cambio oficial en diciembre se movió en el rango de RD$63.3, RD$64.8 por dólar, confirmando la percepción de los agentes cambiarios.

DolaresFélix Rojas

Proyección oficial 2025: cierre en torno a RD$64.80, con un incremento interanual de 5.67 %.

Inflación: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 4.81 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

Política monetaria: la tasa de referencia se mantuvo en 5.25 % anual, buscando contener presiones inflacionarias.

Generación de divisas: el país captó alrededor de US$45,000 millones en 2025, principalmente por turismo, exportaciones y remesas.

Proyecciones para el 2026

De cara al próximo año, Peña advirtió que las perspectivas apuntan a nuevas alzas, especialmente en enero, cuando los importadores suelen demandar grandes cantidades de dólares.

“Estamos a 64 por uno y esperamos que no suba en diciembre ni en enero, pero sabemos que va a seguir subiendo”, expresó.

El Banco Central, por su parte, prevé que la presión cambiaria continúe en el primer trimestre de 2026, aunque confía en que las reservas internacionales y la política monetaria puedan amortiguar el impacto.