A cómo está el dólar este 31 de diciembre en República Dominicana

En cumplimiento con el Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, el Banco Central de la República Dominicana informó los valores de referencia para el mercado de divisas al cierre del 30 de diciembre de 2025.

Las tasas establecidas para la compra y venta del dólar estadounidense son las siguientes:

Compra: RD$ 62.8978 por US$ 1

Venta: RD$ 63.3035 por US$ 1

Aplicación y vigencia

Estos valores, calculados mediante el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques), servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el 31 de diciembre de 2025. Cabe destacar que el cálculo excluye las operaciones realizadas en el mercado de derivados financieros.

Revaluación de activos

Asimismo, la institución recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot (RD$ 62.8978) será la utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.