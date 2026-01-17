Dólar hoy: Actualización de tasas de cambio en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana, a través de su Departamento Internacional, publicó la Información de Tasa de Cambio al cierre del 16 de enero de 2026, documento oficial utilizado como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional.

De acuerdo con el reporte, la tasa del dólar estadounidense fue fijada en RD$63.2146 para la compra y RD$63.4301 para la venta.

El documento señala que estas tasas corresponden a la jornada del 16 de enero de 2026, y establece como próxima fecha de referencia el 19 de enero de 2026, conforme al calendario oficial de publicación de tasas del organismo emisor.

La información forma parte de los reportes oficiales emitidos por el Banco Central, los cuales sirven de base para entidades financieras, agentes económicos y el público en general en la realización de transacciones en moneda extranjera.