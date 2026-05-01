Compra y venta del dólar: conoce la tasa oficial hasta el 5 de mayo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó este viernes que la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense, al cierre del 1 de mayo de 2026, se estableció en RD$59.3886 para la compra y RD$59.9485 para la venta.

La institución explicó que estas cifras corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot ,efectivo, transferencias y cheques, durante la jornada, y servirán de referencia para las operaciones hasta el próximo 5 de mayo. Se excluyen de este cálculo las operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, el organismo recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.